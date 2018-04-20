Land Rover планирует разработать Defender в кузове пикап
Британская компания Land Rover на основе модели Defender планирует разработать пикап, который представят в 2020 году. Новый автомобиль станет прямым конкурентом немецкому пикапу Mercedes-Benz X-Class.
Пикап будет построен на алюминиевом шасси, на котором построен внедорожник Land Rover Defender. Британский грузовичок получит одинарную кабину, так как у инженеров Land Rover возникли проблемы с установкой двойной кабины.
Новый пикап будет представлен в различных версиях. Основными рынками сбыта для пикапа семейства Land Rover Defender станут Южная Америка, США и Европа. Серийное производство пикапа планируют наладить на мощностях британской компании в Словакии и Мексике.
В этом году состоится официальная презентация внедорожника Land Rover Defender новой генерации, дебют автомобиля будет приурочен к празднованию 70-летнего юбилея бренда Land Rover.
Пикап будет построен на алюминиевом шасси, на котором построен внедорожник Land Rover Defender. Британский грузовичок получит одинарную кабину, так как у инженеров Land Rover возникли проблемы с установкой двойной кабины.
Новый пикап будет представлен в различных версиях. Основными рынками сбыта для пикапа семейства Land Rover Defender станут Южная Америка, США и Европа. Серийное производство пикапа планируют наладить на мощностях британской компании в Словакии и Мексике.
В этом году состоится официальная презентация внедорожника Land Rover Defender новой генерации, дебют автомобиля будет приурочен к празднованию 70-летнего юбилея бренда Land Rover.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:35