На Гавайских островах запретят туристам кремы от загара

На рассмотрение американскому конгрессу поступил новый законопроект: запретить на гавайских пляжах использование солнцезащитных кремов. Экологи и местные активисты уже не первый год пытались обратить внимание властей на то, что репутация Гавайских островов как курорта мирового значения под угрозой из-за крема.По оценке специалистов, каждый день в океан попадает более 200 литров солнцезащитного крема с тел купальщиков. Вещества, содержащиеся в нем, разрушают коралловые рифы – главную достопримечательность штата: оксибензон и октиоксат не дают расти молодым кораллам и отбеливают сами рифы. Кроме кораллов вредному воздействию подвергаются окружающая природа и ее живые обитатели.По словам сенатора, если законопроект примут, то Гавайи станут первым штатом, который наложил вето на использование солнцезащитного крема с опасными ингредиентами. Правда, могут сделать и исключения для тех людей, кто не может обойтись без крема по медпоказаниям.