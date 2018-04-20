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На Гавайских островах запретят туристам кремы от загара

Конгресс США обеспокоен вопросом солнцезащитного крема, который используют на пляжах гавайских островов. Все дело в его негативном влиянии на коралловые рифы.
На Гавайских островах запретят туристам кремы от загара


На рассмотрение американскому конгрессу поступил новый законопроект: запретить на гавайских пляжах использование солнцезащитных кремов. Экологи и местные активисты уже не первый год пытались обратить внимание властей на то, что репутация Гавайских островов как курорта мирового значения под угрозой из-за крема.

По оценке специалистов, каждый день в океан попадает более 200 литров солнцезащитного крема с тел купальщиков. Вещества, содержащиеся в нем, разрушают коралловые рифы – главную достопримечательность штата: оксибензон и октиоксат не дают расти молодым кораллам и отбеливают сами рифы. Кроме кораллов вредному воздействию подвергаются окружающая природа и ее живые обитатели.

По словам сенатора, если законопроект примут, то Гавайи станут первым штатом, который наложил вето на использование солнцезащитного крема с опасными ингредиентами. Правда, могут сделать и исключения для тех людей, кто не может обойтись без крема по медпоказаниям.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
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