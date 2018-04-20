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Брокколи, белокочанная капуста и редис помогают пожилым женщинам сохранить здоровье – Ученые

Австралийские ученые нашли продукты, благотворно влияющие на организм пожилых женщин. Брокколи, белокочанная капуста и редис помогают им сохранить здоровье.

Эта группа может поддерживать артерии в нормальном состоянии, а потому позволяет данной категории лиц продлить молодость. Специалисты отметили, что употребление 200 грамм овощей каждый день укрепляет стенки сосудов и уменьшает их на 0,5 миллиметров.

Брокколи, белокочанная капуста и редис помогают пожилым женщинам сохранить здоровье – Ученые


Благодаря таким рекомендациям люди на 18% снижают шансы преждевременного летального исхода. Увеличенная толщина стенок сонной артерии может вызвать нарушение кровообращения в мозге, после чего стать виновником возникновения тромбов и ишемической болезни.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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