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Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь Виктории Романец

Несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец, которая сейчас отдыхает вместе с супругом Антоном Гусевым в турецком городе Белек, опубликовала эффектный снимок в свободном шелковом сарафане и без бюстгальтера, чем спровоцировала волну обсуждений своей груди.

Все дело в том, что хейтеры, которых на странице у девушки порой даже больше, чем поклонников, заметили, что несмотря на маммопластику, грудь у нее разъезжается в разные стороны и выглядит это отнюдь не привлекательно.

Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь Виктории Романец

Тогда фанаты Вики принялись защищать свою любимицу, объясняя такое положение ее груди неудачным фасоном платья. Однако на днях, подтвердить слова хейтеров решил и Антон Гусев.

В Stories своего Instagram он разместил снимок груди своей супруги, которая также не была собрана бюстгальтером, а лишь прикрыта шелковым топом. При этом выглядела эта картина, по словам многих пользователей, еще печальнее, нежели на фото, которое публиковала Вика.

Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь Виктории Романец

В итоге подписчики Романец сошлись во мнении с тем, что ей сделали неудачную пластическую операцию и порекомендовали не носить нарядов с глубоким вырезом декольте, чтобы лишний раз не показывать всем свою «обвисшую» грудь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:44
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