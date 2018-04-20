Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь Виктории Романец

Все дело в том, что хейтеры, которых на странице у девушки порой даже больше, чем поклонников, заметили, что несмотря на маммопластику, грудь у нее разъезжается в разные стороны и выглядит это отнюдь не привлекательно.Тогда фанаты Вики принялись защищать свою любимицу, объясняя такое положение ее груди неудачным фасоном платья. Однако на днях, подтвердить слова хейтеров решил и Антон Гусев.В Stories своего Instagram он разместил снимок груди своей супруги, которая также не была собрана бюстгальтером, а лишь прикрыта шелковым топом. При этом выглядела эта картина, по словам многих пользователей, еще печальнее, нежели на фото, которое публиковала Вика.В итоге подписчики Романец сошлись во мнении с тем, что ей сделали неудачную пластическую операцию и порекомендовали не носить нарядов с глубоким вырезом декольте, чтобы лишний раз не показывать всем свою «обвисшую» грудь.