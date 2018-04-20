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Учёные впервые заметили дельфинов южных морей у берегов Канады

Учёные из Канады впервые обнаружили у берегов Британской Колумбии дельфинов южных морей. Специалисты заявляют, что изменение ареала обитания животных вызвано потеплением вод Мирового океана.

Учёные впервые заметили дельфинов южных морей у берегов Канады


Учёные сообщают о расширении количества видов морских обитателей, проживающих у берегов Канады. В июле 2017 года специалисты заметили группу из двухсот афалин, ранее обитавших в южных морях. Дельфины находились в тысяче километров от своего ареала обитания. Зачастую афалины живут у побережья Калифорнии, поэтому их нахождение в северных водах Канады стало для учёных неожиданностью.

Учёные сообщают, что в последние годы всё больше морских обитателей мигрируют из тёплых в холодные воды. Изменение местожительства животных объясняется потеплением вод Мирового океана. К примеру, вода у побережья Канады в 2017 году была на 2 градуса выше привычных показателей. Океанологи отмечают, что изменение климата приведёт к переменам в окружающей среде.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:25
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