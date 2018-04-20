Быстрая потеря веса может стать сигналом прогрессирующей онкологии – Ученые
Британские ученые выяснили, что быстрая потеря веса может стать сигналом прогрессирующей онкологии. Они призвали медиков внимательно отнестись к такой категории пациентов.
Были рассмотрены 25 научных работ, посвященных данной теме, после чего эксперты отметили, что врачи часто игнорируют такие симптомы, так как люди не желают их озвучивать. Лица, перешагнувшие 60-летний рубеж, могут чаще других быть подвержены различным видам рака, затрагивающего толстую и тонкую кишку, простату и яичники. Также список дополнили поджелудочная железа, горло, легкие, почки и желчные протоки, что также относится к крови.
Ученые просят медиков проводить диагностику при таких показателях и не ждать, когда появятся основные признаки болезни. Также потеря веса может быть связана с другими патологическими изменениями в организме, на которые тоже нужно обратить внимание.