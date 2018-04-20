Быстрая потеря веса может стать сигналом прогрессирующей онкологии – Ученые

Были рассмотрены 25 научных работ, посвященных данной теме, после чего эксперты отметили, что врачи часто игнорируют такие симптомы, так как люди не желают их озвучивать. Лица, перешагнувшие 60-летний рубеж, могут чаще других быть подвержены различным видам рака, затрагивающего толстую и тонкую кишку, простату и яичники. Также список дополнили поджелудочная железа, горло, легкие, почки и желчные протоки, что также относится к крови.Ученые просят медиков проводить диагностику при таких показателях и не ждать, когда появятся основные признаки болезни. Также потеря веса может быть связана с другими патологическими изменениями в организме, на которые тоже нужно обратить внимание.