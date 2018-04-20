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Грелка, турник и лекарственные препараты не избавляют людей от остеохондроза и межпозвоночной грыжи – Медики

Статистика ВОЗ показала, что 80% жителей планеты имеют такие недуги, возникающие даже у лиц в возрасте 15-25 лет. Медики решили развенчать самые популярные заблуждения, отметив, что грелка, турник и лекарственные препараты не избавляют людей от остеохондроза и межпозвоночной грыжи.

Болезнь вначале не имеет симптомов, но потом может стать причиной паралича, аритмии и артроза суставов. Человек испытывает слабость, сонливость и раздражительность, а болевые ощущения могут возникать в ЖКТ или сердце. Нестероидные препараты или блокаторы не лечат недуг, а только избавляют от болевых ощущений, но при этом могут негативно отразиться на печени из-за побочных эффектов. Грыжи могут стать причиной возникновения радикулита или инвалидности, но они редко рассасываются сами.

Грелка, турник и лекарственные препараты не избавляют людей от остеохондроза и межпозвоночной грыжи – Медики


Тепло запрещено при отеке или венозном застое, а упражнения на турнике могут только усилить боль. В данном случае нужно выполнять специальный лечебный комплекс с минимальной нагрузкой. Мануальная терапия тоже не является панацеей, потому что она может нанести вред организму из-за плохого специалиста, а также должна использоваться вместе с другими видами лечения.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05
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