Грелка, турник и лекарственные препараты не избавляют людей от остеохондроза и межпозвоночной грыжи – Медики

Болезнь вначале не имеет симптомов, но потом может стать причиной паралича, аритмии и артроза суставов. Человек испытывает слабость, сонливость и раздражительность, а болевые ощущения могут возникать в ЖКТ или сердце. Нестероидные препараты или блокаторы не лечат недуг, а только избавляют от болевых ощущений, но при этом могут негативно отразиться на печени из-за побочных эффектов. Грыжи могут стать причиной возникновения радикулита или инвалидности, но они редко рассасываются сами.Тепло запрещено при отеке или венозном застое, а упражнения на турнике могут только усилить боль. В данном случае нужно выполнять специальный лечебный комплекс с минимальной нагрузкой. Мануальная терапия тоже не является панацеей, потому что она может нанести вред организму из-за плохого специалиста, а также должна использоваться вместе с другими видами лечения.