Марс приблизится максимально к Земле в июле текущего года

Максимальное сближение с Землей Марса состоится уже 27 июля нынешнего года. Расстояние между планетами в ходе великого противостояния составит примерно 57,7 млн км. Этот показатель в 2,5 раза меньше, чем дистанция между Землей и Солнцем. Для того, чтобы данное событие увидеть воочию, необязательно иметь мощный телескоп, потому как пригодиться может обычный бинокль. Хотя при наличии телескопа можно будет разглядеть особенности рельефа Красного гиганта.Периодическое отдаление и сближение Марса от нашего светила происходит по причине того, что Красная планета движется по овальной орбите. В момент наиболее максимального сближения с Солнцем наблюдается и сближение с Землей, где дистанция между ними становится минимальной. В последний раз ученые фиксировали такое событие в 2003 году.