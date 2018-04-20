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Марс приблизится максимально к Земле в июле текущего года

Астрономы сообщили, что Марс приблизится на максимально короткое расстояние к Земле в июле текущего года. Этот события ученые ждали на протяжении 15 лет.

Марс приблизится максимально к Земле в июле текущего года


Максимальное сближение с Землей Марса состоится уже 27 июля нынешнего года. Расстояние между планетами в ходе великого противостояния составит примерно 57,7 млн км. Этот показатель в 2,5 раза меньше, чем дистанция между Землей и Солнцем. Для того, чтобы данное событие увидеть воочию, необязательно иметь мощный телескоп, потому как пригодиться может обычный бинокль. Хотя при наличии телескопа можно будет разглядеть особенности рельефа Красного гиганта.

Периодическое отдаление и сближение Марса от нашего светила происходит по причине того, что Красная планета движется по овальной орбите. В момент наиболее максимального сближения с Солнцем наблюдается и сближение с Землей, где дистанция между ними становится минимальной. В последний раз ученые фиксировали такое событие в 2003 году.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00
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