Марс приблизится максимально к Земле в июле текущего года
Астрономы сообщили, что Марс приблизится на максимально короткое расстояние к Земле в июле текущего года. Этот события ученые ждали на протяжении 15 лет.
Максимальное сближение с Землей Марса состоится уже 27 июля нынешнего года. Расстояние между планетами в ходе великого противостояния составит примерно 57,7 млн км. Этот показатель в 2,5 раза меньше, чем дистанция между Землей и Солнцем. Для того, чтобы данное событие увидеть воочию, необязательно иметь мощный телескоп, потому как пригодиться может обычный бинокль. Хотя при наличии телескопа можно будет разглядеть особенности рельефа Красного гиганта.
Периодическое отдаление и сближение Марса от нашего светила происходит по причине того, что Красная планета движется по овальной орбите. В момент наиболее максимального сближения с Солнцем наблюдается и сближение с Землей, где дистанция между ними становится минимальной. В последний раз ученые фиксировали такое событие в 2003 году.
Максимальное сближение с Землей Марса состоится уже 27 июля нынешнего года. Расстояние между планетами в ходе великого противостояния составит примерно 57,7 млн км. Этот показатель в 2,5 раза меньше, чем дистанция между Землей и Солнцем. Для того, чтобы данное событие увидеть воочию, необязательно иметь мощный телескоп, потому как пригодиться может обычный бинокль. Хотя при наличии телескопа можно будет разглядеть особенности рельефа Красного гиганта.
Периодическое отдаление и сближение Марса от нашего светила происходит по причине того, что Красная планета движется по овальной орбите. В момент наиболее максимального сближения с Солнцем наблюдается и сближение с Землей, где дистанция между ними становится минимальной. В последний раз ученые фиксировали такое событие в 2003 году.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00