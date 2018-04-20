Американская школьница удивила одноклассников своим приездом на выпускной вечер в гробу

Девушка работает в похоронном бюро уже два года и планирует дальше заниматься любимым делом. Она была счастлива, что смогла удивить своих сверстников, а также решила таким образом напомнить им, как опасно водить машину в нетрезвом состоянии после вечеринки.Многие выпускники неординарно отмечают такие события в своей жизни. Еще один аналогичный случай произошел в Нью-Джерси, когда выпускница использовала похоронный транспорт, чтобы показать, как она хочет стать главой салона ритуальных услуг.