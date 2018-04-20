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Ольга Бузова взволновала фанатов многочисленными ссадинами и кровоподтеками на своем лице

На днях популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова не на шутку встревожила своих подписчиков, выложив в Stories своего Instagram пугающий видеоролик.

Все дело в том, что на опубликованных кадрах отчетливо видны многочисленные ссадины и кровоподтеки, которыми усеяно лицо теледивы.

Ольга Бузова взволновала фанатов многочисленными ссадинами и кровоподтеками на своем лице

Причем сама знаменитость никак не прокомментировала происхождение данных повреждений, чем еще больше навела панику среди фанатов.

Впрочем, за состояние Ольги Бузовой стали волноваться далеко не все, особо внимательные поклонники вспомнили, что девушка рассказывала о съемках нового клипа на песню, которую она презентует только в следующем месяце.

Ольга Бузова взволновала фанатов многочисленными ссадинами и кровоподтеками на своем лице

Поэтому они решили, что ссадины на лице у певицы ни что иное как грим, а не рассказала она об этом только потому, что не хочет раскрывать все раньше времени, дабы зрителю потом было интересно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:18
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