Xiaomi Mi 7 может стать первым Android с 3D-контроллером

Эксперты в Сети указали дату появления гаджетов с современной технологией распознавания лиц. Первая версия Android-смартфона с 3D-контроллером уже может выйти не ранее 3 квартала этого года. От создания устройств с такой системой производителей останавливают поиски поставщиков. Новую технологию распознавания лиц работники Apple представили в рамках премьеры iPhone X. Якобы разработчики деталей столкнулись с проблемой, касающейся объединения программного, а также аппаратного обеспечения. Согласно предварительной версии, этой функцией обзаведется версия Xiaomi Mi 7.Контроллер 3D станет работать с девайсами, которые оснащаются чипсетами Snapdragon 845. Производители отложили пока выпуск модели вследствие плохих результатов, которые были получены после тестирований технологии распознавания лиц. Данную функцию Samsung не предложит пока до следующего года.