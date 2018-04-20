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Ким Кардашьян решилась на четвертого ребенка

Известная американская теледива Ким Кардашьян в четвертый раз решила стать матерью. Она также отметила, что на этот раз это будет последний наследник в ее семье.

Ким Кардашьян решилась на четвертого ребенка


Светская львица и популярная теледива Ким Кардашьян является матерью троих детей: 2-летнего Сэнта, 3-месячной Чикаго и 4-летней Норт. Звезда шоу-бизнеса выразила неуверенность в силах для воспитания такого количества детей, поэтому заявила, что четвертый ребенок будет последним в ее семье.

Но больше всего малыша хочет супруг ведущей реалити-шоу рэп-исполнитель Канье Уэст. Музыкант очень хочет, чтобы супруга подарила ему еще одного малыша. Ким Кардашьян все же решилась исполнить желание любящего мужа.

Но стало известно, что сама Ким рожать не собирается, а воспользуется услугами суррогатной матери, как в случае с дочерью Чикаго. Светская львица не боится испортить фигуру беременностью. После появления на свет ее первого ребенка медики предупредили ее о вероятных осложнениях при второй беременности.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:40
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