Ким Кардашьян решилась на четвертого ребенка

Светская львица и популярная теледива Ким Кардашьян является матерью троих детей: 2-летнего Сэнта, 3-месячной Чикаго и 4-летней Норт. Звезда шоу-бизнеса выразила неуверенность в силах для воспитания такого количества детей, поэтому заявила, что четвертый ребенок будет последним в ее семье.Но больше всего малыша хочет супруг ведущей реалити-шоу рэп-исполнитель Канье Уэст. Музыкант очень хочет, чтобы супруга подарила ему еще одного малыша. Ким Кардашьян все же решилась исполнить желание любящего мужа.Но стало известно, что сама Ким рожать не собирается, а воспользуется услугами суррогатной матери, как в случае с дочерью Чикаго. Светская львица не боится испортить фигуру беременностью. После появления на свет ее первого ребенка медики предупредили ее о вероятных осложнениях при второй беременности.