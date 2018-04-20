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Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого вечера Михаила Гуцериева

Примадонна после ухода со сцены решила полностью посвятить жизнь заботе о семье. Однако Алла Пугачева снова порадует зрителей своими хитами в честь творческого вечера Михаила Гуцериева.

Звезда во время беседы с журналистами отметила, что может постоянно записывать новые композиции из-за материального положения и сохранившегося вокала, но она решила освободить место для молодых коллег. Также врачи предупредили Аллу Пугачеву, что чрезмерные нагрузки могут негативно отразиться на больном сердце.

Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого вечера Михаила Гуцериева


Сейчас артистка занята воспитанием своих наследников, которым нужна мать, так что не спешит жертвовать собой во имя сцены. Семья стала главным приоритетом в жизни певицы, сделавшей исключение только для поэта.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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