Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого вечера Михаила Гуцериева
Примадонна после ухода со сцены решила полностью посвятить жизнь заботе о семье. Однако Алла Пугачева снова порадует зрителей своими хитами в честь творческого вечера Михаила Гуцериева.
Звезда во время беседы с журналистами отметила, что может постоянно записывать новые композиции из-за материального положения и сохранившегося вокала, но она решила освободить место для молодых коллег. Также врачи предупредили Аллу Пугачеву, что чрезмерные нагрузки могут негативно отразиться на больном сердце.
Сейчас артистка занята воспитанием своих наследников, которым нужна мать, так что не спешит жертвовать собой во имя сцены. Семья стала главным приоритетом в жизни певицы, сделавшей исключение только для поэта.