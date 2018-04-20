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В сеть выложили фотографии седана Chery Arrizo 6

Накануне в сети появились первые фотографии нового седана Chery Arrizo 6. Автомобиль будет представлен через несколько дней на автосалоне в Пекине.

В сеть выложили фотографии седана Chery Arrizo 6


Фотографии седана Chery Arrizo 6 без камуфляжа опубликовали на страницах китайских СМИ. Ранее снимки данной модели публиковали в сети при этом автомобиль был скрыт под камуфляжное покрытие. Из названия следует, что 4-дверный седан займёт нишу в модельном ряду производителя между моделями Arrizo 5 и Arrizo 7.

Как сообщают китайские журналисты, длина седана Chery Arrizo 6 составит 4 700 мм. В целом автомобиль получил весьма узнаваемый дизайн нового поколения Chery. В частности, передняя часть новинки с узкими фарами и противотуманными огнями сильно напоминает Tiggo 8.

В подкапотном пространстве Chery Arrizo 6 установлен бензиновый турбированный агрегат объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT. О стоимости нового седана пока ничего не сообщается.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:35
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