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Настя Касменских удивила фанатов «голым» фото

Украинская поп-звезда Настя Каменских разместила в Instagram новый снимок, чем обескуражила своих поклонников. Дело в том, что на снимке певица запечатлена голой.

Настя Касменских удивила фанатов «голым» фото


Свой снимок Настя Каменских сопроводила незамысловатым хэштегом – «обнаженная».

На свежем фото украинская исполнительница позирует без белья, прикрывшись лишь руками и сидя на ступеньках, которые ведут в бассейн.

Многочисленные поклонники пышнотелой звезды пришли в откровенный восторг от ее «голой» публикации, отметив привлекательность ее пикантных форм. Некоторые поклонники попросили Настю прекратить худеть, поскольку ее тело приобрело совершенный вид. Не обошлось и без тех, кто обвинил Каменских в излишней вульгарности.

Совсем недавно певица исполнительница славилась своими пышными формами, округлым животом, из-за чего ей пришлось работать с персональным фитнес-тренером. Однако сейчас можно увидеть результаты этой изнурительной работы, которые Настя регулярно публикует в виде фото- и видеоотчетов. Пользователи Сети осыпают поп-звезду комплиментами и не могут насмотреться на ее точеную фигуру.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:30
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