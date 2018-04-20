Настя Касменских удивила фанатов «голым» фото

Свой снимок Настя Каменских сопроводила незамысловатым хэштегом – «обнаженная».На свежем фото украинская исполнительница позирует без белья, прикрывшись лишь руками и сидя на ступеньках, которые ведут в бассейн.Многочисленные поклонники пышнотелой звезды пришли в откровенный восторг от ее «голой» публикации, отметив привлекательность ее пикантных форм. Некоторые поклонники попросили Настю прекратить худеть, поскольку ее тело приобрело совершенный вид. Не обошлось и без тех, кто обвинил Каменских в излишней вульгарности.Совсем недавно певица исполнительница славилась своими пышными формами, округлым животом, из-за чего ей пришлось работать с персональным фитнес-тренером. Однако сейчас можно увидеть результаты этой изнурительной работы, которые Настя регулярно публикует в виде фото- и видеоотчетов. Пользователи Сети осыпают поп-звезду комплиментами и не могут насмотреться на ее точеную фигуру.