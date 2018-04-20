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Беременная Анастасия Костенко отключила комментарии в Инстаграме

Мы уже писали о том, что на днях беременная супруга футболиста Дмитрия Тарасова разругалась с поклонниками Ольги Бузовой из-за нового высказывания Рустама Солнцева.

Напомним, что экс-участник телепроекта «Дом-2» удивился «святости» Анастасии Костенко, которая закрутила роман с еще женатым мужчиной. Также он отметил, что судьба устроена так, что и сама модель вскоре может быть предана, только в отличии от ведущей реалити-шоу, она останется с ребенком на руках.

Беременная Анастасия Костенко отключила комментарии в Инстаграме

Поддержав слова Солнцева, фанаты теледивы стали повторять его высказывание в комментариях под постами Насти, а потому она не выдержала и начала отвечать на все с негативом, называя всех, кто осуждает ее поступок «под подъездными бабками».

Однако ответить всем обидчикам Костенко не смогла, а потому решила этот вопрос кардинально, запретив комментирования ко всем новым своим публикациям.

Беременная Анастасия Костенко отключила комментарии в Инстаграме

Успокоить разгневавшуюся супругу футболиста принялись ее фанаты, опубликовав на своей странице небольшой пост со словами поддержки.

«Красивая, скромная, очаровательная! К Тебе проникаешься с первого взгляда! Пусть все только самое доброе окружает Тебя и твою семью!», - написали они, также отключив комментарии.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:52
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