Беременная Анастасия Костенко отключила комментарии в Инстаграме

«Красивая, скромная, очаровательная! К Тебе проникаешься с первого взгляда! Пусть все только самое доброе окружает Тебя и твою семью!», - написали они, также отключив комментарии.

Напомним, что экс-участник телепроекта «Дом-2» удивился «святости» Анастасии Костенко, которая закрутила роман с еще женатым мужчиной. Также он отметил, что судьба устроена так, что и сама модель вскоре может быть предана, только в отличии от ведущей реалити-шоу, она останется с ребенком на руках.Поддержав слова Солнцева, фанаты теледивы стали повторять его высказывание в комментариях под постами Насти, а потому она не выдержала и начала отвечать на все с негативом, называя всех, кто осуждает ее поступок «под подъездными бабками».Однако ответить всем обидчикам Костенко не смогла, а потому решила этот вопрос кардинально, запретив комментирования ко всем новым своим публикациям.Успокоить разгневавшуюся супругу футболиста принялись ее фанаты, опубликовав на своей странице небольшой пост со словами поддержки.