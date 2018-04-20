Беременная Анастасия Костенко отключила комментарии в Инстаграме
Мы уже писали о том, что на днях беременная супруга футболиста Дмитрия Тарасова разругалась с поклонниками Ольги Бузовой из-за нового высказывания Рустама Солнцева.
Напомним, что экс-участник телепроекта «Дом-2» удивился «святости» Анастасии Костенко, которая закрутила роман с еще женатым мужчиной. Также он отметил, что судьба устроена так, что и сама модель вскоре может быть предана, только в отличии от ведущей реалити-шоу, она останется с ребенком на руках.
Поддержав слова Солнцева, фанаты теледивы стали повторять его высказывание в комментариях под постами Насти, а потому она не выдержала и начала отвечать на все с негативом, называя всех, кто осуждает ее поступок «под подъездными бабками».
Однако ответить всем обидчикам Костенко не смогла, а потому решила этот вопрос кардинально, запретив комментирования ко всем новым своим публикациям.
Успокоить разгневавшуюся супругу футболиста принялись ее фанаты, опубликовав на своей странице небольшой пост со словами поддержки.
«Красивая, скромная, очаровательная! К Тебе проникаешься с первого взгляда! Пусть все только самое доброе окружает Тебя и твою семью!», - написали они, также отключив комментарии.