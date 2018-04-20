Объявлена цена брендового смартфона Panasonic P101‍

Напомним, новинка Panasonic P101 получила 5,45-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1440 * 720 точек. Для высокой производительности разработчики установили здесь процессор MediaTek MT6739. Устройство, как и все современные смартфоны обладает 2 камерами – на 8 и 5 мегапикселей, имея также светодиодную вспышку. Объем аккумулятора смартфона составил 2500 мАч. Для комфортной работы и удобного пользования смартфоном здесь установлена операционная система Android 7.1 Nougat.Столь достойный аппарат в скором времени можно будет приобрести по цене 107 долларов. Не исключено, что в дальнейшем он будет доступен в том числе и на российском рынке, где активно интересуются устройства за столь выгодную цену.