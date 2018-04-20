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Объявлена цена брендового смартфона Panasonic P101‍

Сегодня в Сети активно обсуждается ценник на новую модель японского смартфона Panasonic P101, который неоднократно становился темой для сравнения с другими топовыми устройствами.

Напомним, новинка Panasonic P101 получила 5,45-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1440 * 720 точек. Для высокой производительности разработчики установили здесь процессор MediaTek MT6739. Устройство, как и все современные смартфоны обладает 2 камерами – на 8 и 5 мегапикселей, имея также светодиодную вспышку. Объем аккумулятора смартфона составил 2500 мАч. Для комфортной работы и удобного пользования смартфоном здесь установлена операционная система Android 7.1 Nougat.

Объявлена цена брендового смартфона Panasonic P101&#8205;


Столь достойный аппарат в скором времени можно будет приобрести по цене 107 долларов. Не исключено, что в дальнейшем он будет доступен в том числе и на российском рынке, где активно интересуются устройства за столь выгодную цену.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:51
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