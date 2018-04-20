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Новый кроссовер Changan COS 1 рассекретили до презентации

Китайским автопроизводителем Changan создан новый бренд COS, который ориентирован на молодого потребителя.

Новый кроссовер Changan COS 1 рассекретили до презентации

Маркой разрабатывается кроссовер. Его накануне рассекретили до презентации в интернете. Новинку назвали COS 1. Согласно предположениям основой для новинки стала одна из версий компании Changan. Авто имеет следующие габариты 4830х1868х1775 мм. Колёсная база составляет 2800 мм. Производители для кроссовера COS 1 предусмотрели светодиодную оптику, восемнадцатидюймовые колесные диски, панорамную крышу, круговой обзор, мультимедийную установку с вертикальным тачскрином. В авто установлен адаптивный круиз-контроль, вентилируемые и подогреваемые передние кресла. Моторный отсек занимает полуторалитровая «четверка» с турбонаддувом на 178 л.с. Мотор сочетается с шестидиапазонным автоматом.

Авто официально дебютирует на Пекинском мотор-шоу в конце апреля. Паркетник является ориентированным на внутренний рынок.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:25
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