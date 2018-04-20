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Ученые назвали пять эффективных способов бросить курить

Ученые рассказали, как бросить курить, назвав пять эффективных способов. Эксперты заявили, что оставить пагубную привычку можно при научном подходе к проблеме.

Ученые назвали пять эффективных способов бросить курить


Большинство тех, кто курит, мечтает бросить пагубную привычку, однако зачастую не доводит дело до конца. По статистике, лишь 4-7% курящих удается навсегда «завязать» с курением.

У каждого курильщика есть своя объективная причина, по которой он хочет отвыкнуть от сигарет. Среди существующих способов отказа от пагубной привычки, некоторые – эффективны, другие – не очень. Медики советуют курильщику выбрать именно «свой» метод, в котором он уверен.

Ученые уверяют, что существует как минимум пять способов, с помощью которых можно бросить курить.

Первый способ называется «одним махом». Само название говорит за себя. Около 75% бросающих не прибегают к чьей-либо помощи и к использованию каких-либо препаратов. Однако лишь 4-7% справляются с проблемой.

Второй способ предусматривает обращение к специалисту. Существуют, так называемые, «триггеры», то есть ситуации в которых человек испытывает острую необходимость в дозе никотина. Специалист помогает курильщику разобраться в таким проблемных ситуациях и составить план по их исключению.

Заместительная терапия, как третий способ, подразумевает альтернативную форму употребления никотина. То есть никотиновые жвачки, леденцы, пластыри и другие формы заместителя никотина. Однако медики уверяют, что никотиновая зависимость может остаться в этом случае, изменится лишь форма ее потребления.

Инновационная терапия – современная терапия, при которой врач назначает препараты, не содержащие никотин, блокирующие соответствующие рецепторы в мозгу. В следствие чего зависимость уходит, не вызывая синдрома отмены, который сильно пугает желающего избавиться от привычки.

И последний метод – комбинированный подход, использование всех указанных методов вместе. Этот способ весьма увеличивает шансы на успех в борьбе с пагубной привычкой.

И все же каждый метод необходимо в индивидуальном порядке обсудить с врачом.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:20
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