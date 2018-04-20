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Опубликованы технические характеристики смартфона LG V40

Уже в первых числах мая нынешнего года представители компании LG проведут презентацию новейшей модели смартфона G7 ThinQ. Однако это далеко не единственная яркая новинка, которая привлекает внимание пользователей. Также в 2018 году запланирована презентация еще одной модели LG V40 Storm.

Пока остаются неизвестными технические параметры данного устройства, тогда как некоторые эксперты уже высказывают предположения, что основные характеристики будут приближены к LG V30, который сумел завоевать любой тысяч пользователей. Ориентировочная дата выхода модели – конец лета или начало осени. Для максимальной успешности данного устройства уже сейчас предполагается, что новинка получит многоядерный процессор Snapdragon 845, который сможет справиться с задачами любой сложности.

Опубликованы технические характеристики смартфона LG V40


Что касается смартфона V35 ThinQ, то здесь, предполагается 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18 на 9. Двойная камера на 16 мегапикселей позволит с легкостью делать качественные снимки, обработкой которых можно заняться в том числе и на самом устройстве. Пока остается неизвестной информация о том, какой объем оперативной памяти предусмотрен в данной модели. Несмотря на наличие открытых вопросов, многие пользователи заинтересованы в том, каким окажется очередная новинка проверенного бренда.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:20
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