Опубликованы технические характеристики смартфона LG V40

Пока остаются неизвестными технические параметры данного устройства, тогда как некоторые эксперты уже высказывают предположения, что основные характеристики будут приближены к LG V30, который сумел завоевать любой тысяч пользователей. Ориентировочная дата выхода модели – конец лета или начало осени. Для максимальной успешности данного устройства уже сейчас предполагается, что новинка получит многоядерный процессор Snapdragon 845, который сможет справиться с задачами любой сложности.Что касается смартфона V35 ThinQ, то здесь, предполагается 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18 на 9. Двойная камера на 16 мегапикселей позволит с легкостью делать качественные снимки, обработкой которых можно заняться в том числе и на самом устройстве. Пока остается неизвестной информация о том, какой объем оперативной памяти предусмотрен в данной модели. Несмотря на наличие открытых вопросов, многие пользователи заинтересованы в том, каким окажется очередная новинка проверенного бренда.