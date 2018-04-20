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Ольга Бузова была гостьей на новом шоу Басты

Сегодня мы уже писали о том, что популярная телеведущая и певица Ольга Бузова стала гостьей нового выпуска программы GazLIVE, которую ведет знаменитый рэпер Баста на своем YouTube-канале Gazgolder.

Об этом в своем микроблоге сообщила сама теледива. Она опубликовала короткое видео, на котором запечатлены основные моменты шоу и призвала всех своих подписчиков его посмотреть, отметив, что интервью получилось очень искренним и смешным.

Ольга Бузова была гостьей на новом шоу Басты

Также девушка пообещала, что у нее с Василием Вакуленко есть для фанатов небольшой сюрприз, намекая новыми хештегами на совместный трек.

После просмотра выпуска действительно становится понятно, что Бузова совместно с Бастой записала новую песню под названием «Бузова тоже музыка», которую девушка исполнила в новом для себя жанре – рэпе.

Стоит отметить, что многим поклонникам понравился новый хит Оли и они даже призвали ее не останавливаться и записать еще несколько в таком же стиле.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:18
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