Выпущена программа, позволяющая обойти блокировку Telegram за 5 секунд‍

Кроме того, уже из названия приложения Telegram Unblock вполне можно сообразить, для каких целей и задач будет применяться программа. Таким образом, российские пользователи, которым в скором времени предстоит попрощаться с популярным мессенжером, смогут в дальнейшем использовать данные ресурсы. Несмотря на то, что эксперты прогнозировали различные методы и способы блокировки мессенджера, однако в ведомстве пока полностью не приостановили работу программы в России.Напомним, по решению столичного суда, мессенджер Telegram в дальнейшем будет заблокирован для пользования на территории России по причине отказа предоставления ключей шифрования. Однако пока исполнить данное решение не удается настолько быстро, как это предполагали к осуществлению некоторые эксперты.