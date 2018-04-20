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Выпущена программа, позволяющая обойти блокировку Telegram за 5 секунд‍

С сегодняшнего дня любой пользователь сможет справиться с блокировкой мессенджера Telegram всего за несколько секунд. Примечательно, разработчики не стали требовать плату за свое детище, предоставив совершенно бесплатный доступ к утилите.

Кроме того, уже из названия приложения Telegram Unblock вполне можно сообразить, для каких целей и задач будет применяться программа. Таким образом, российские пользователи, которым в скором времени предстоит попрощаться с популярным мессенжером, смогут в дальнейшем использовать данные ресурсы. Несмотря на то, что эксперты прогнозировали различные методы и способы блокировки мессенджера, однако в ведомстве пока полностью не приостановили работу программы в России.

Выпущена программа, позволяющая обойти блокировку Telegram за 5 секунд&#8205;


Напомним, по решению столичного суда, мессенджер Telegram в дальнейшем будет заблокирован для пользования на территории России по причине отказа предоставления ключей шифрования. Однако пока исполнить данное решение не удается настолько быстро, как это предполагали к осуществлению некоторые эксперты.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:15
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