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Разработчики готовят к выходу гоночное купе Bentley Continental GT3

В этом году гоночная команда Bentley Team M-Sport будет защищать титул чемпиона в серии Blancpain GT Series. Специально для этого британская компания Bentley выпустит новое купе Bentley Continental GT3.

Разработчики готовят к выходу гоночное купе Bentley Continental GT3


Экстремальное купе Bentley Continental GT3 представят в Монце на итальянском высокоскоростном треке, где обычно предъявляют более высокие требования к тормозам и силовому агрегату. Команда Bentley Team M-Sport на марафон привезёт два автомобиля. В машине под номером 7 будут ехать пилоты Гай Смит, Стивен Кейн и Жюль Гунон, а в машине под номером 8 — Энди Соучек, Максим Суле и Винсен Абриль.

По словам пилотов, новый Bentley Continental GT3 обладает высоким потенциалом. При этом новинка существенно отличается от первого автомобиля Bentley Continental GT3, который в 2017 году пришёл шестым к финишу. Однако в этом году гонщики намерены достичь лучших показателей. Брайан Гуаш — глава спортивного отдела Bentley отметил, что новое купе будет активно развиваться, но это не повод для расслабления.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:05
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