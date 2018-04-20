Разработчики готовят к выходу гоночное купе Bentley Continental GT3

Экстремальное купе Bentley Continental GT3 представят в Монце на итальянском высокоскоростном треке, где обычно предъявляют более высокие требования к тормозам и силовому агрегату. Команда Bentley Team M-Sport на марафон привезёт два автомобиля. В машине под номером 7 будут ехать пилоты Гай Смит, Стивен Кейн и Жюль Гунон, а в машине под номером 8 — Энди Соучек, Максим Суле и Винсен Абриль.По словам пилотов, новый Bentley Continental GT3 обладает высоким потенциалом. При этом новинка существенно отличается от первого автомобиля Bentley Continental GT3, который в 2017 году пришёл шестым к финишу. Однако в этом году гонщики намерены достичь лучших показателей. Брайан Гуаш — глава спортивного отдела Bentley отметил, что новое купе будет активно развиваться, но это не повод для расслабления.