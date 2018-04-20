Опубликованы качественные изображения смартфонов Huawei Y3 и Y5 Prime образца 2018 года‍

Несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали выпуск более производительных моделей с повышенными техническими параметрами, однако отнесение к классу бюджетных устройств не позволяет выполнить такой задачи. Однако даже наличие привычного дизайна не исключило возможности установить в моделях по две камеры. Сейчас активно обсуждается, что Huawei Y3 получит 5-дюймовый сенсорный дисплей с 1 гигабайтом оперативной памяти, а также аккумулятором на 2200 мАч. Что касается процессора, то здесь предусмотрен достаточно удачный MediaTek MT6737, который активно применяется у многих конкурентов.Вместе с тем, по модели Y5 Prime пока никаких точных сведений не представлено, тогда как и эксперты до сих пор не могут озвучить даже приблизительные параметры, которые будут свойственны новинке. Однако практически все убеждены в том, что новинка получит свежую версию операционной системы Android 8, которой оснащаются все передовые гаджеты.