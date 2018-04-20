АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Опубликованы качественные изображения смартфонов Huawei Y3 и Y5 Prime образца 2018 года‍

Накануне известный производитель техники Lenovo представил несколько новинок, которые выпустят под именем Moto. В сети уже активно обсуждаются снимки новых смартфонов Huawei Y3 и Y5 Prime, которые имеют все шансы завоевать внимание крупной аудитории покупателей.

Несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали выпуск более производительных моделей с повышенными техническими параметрами, однако отнесение к классу бюджетных устройств не позволяет выполнить такой задачи. Однако даже наличие привычного дизайна не исключило возможности установить в моделях по две камеры. Сейчас активно обсуждается, что Huawei Y3 получит 5-дюймовый сенсорный дисплей с 1 гигабайтом оперативной памяти, а также аккумулятором на 2200 мАч. Что касается процессора, то здесь предусмотрен достаточно удачный MediaTek MT6737, который активно применяется у многих конкурентов.

Опубликованы качественные изображения смартфонов Huawei Y3 и Y5 Prime образца 2018 года&#8205;


Вместе с тем, по модели Y5 Prime пока никаких точных сведений не представлено, тогда как и эксперты до сих пор не могут озвучить даже приблизительные параметры, которые будут свойственны новинке. Однако практически все убеждены в том, что новинка получит свежую версию операционной системы Android 8, которой оснащаются все передовые гаджеты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Анастасия Костенко отключила
Объявлена цена брендового смартфона Panasonic
На новой картине Никоса Сафронова Алла Пугачева
В первом квартале рынок новых электромобилей в РФ
Honda планинует выпустить новый бюджетный хэтчбек
Опубликованы технические характеристики смартфона
Секретная служба США получила новый лимузин
Ольга Бузова была гостьей на новом шоу Басты
Выпущена программа, позволяющая обойти блокировку
Людмила Максакова пьет вино в одиночестве
Опубликованы качественные изображения смартфонов
Motorola запускает новые бюджетные смартфоны Moto
Гибридный суперкар Polestar 1 прошёл испытания за
Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним
Саша Черно рассказала, что сильно ревнует Иосифа
Компания Brabham в мае представит свой первый
Наташа Королёва оценивает с мужем других женщин
Граждане смогут подать заявление в ЗАГС за год до
Дочь Ксении Бородиной спела шлягер 90-х про маму
Биологи напугали крыс роботом
Александр Гобозов уверен, что смог бы оживить
Астрономы: Вороны помешали LIGO найти
Ольга Бузова заявила, что она ведьма
Ольга Бузова начинает плакать при разговорах о
Эксперты сравнили смартфоны Nubia Z18 Mini и
FT: Фонд Сороса могут выдворить из Венгрии
Ученые выяснили, чем еще опасно курение
Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают
Ученые создали из углеволокна искусственные
Ольга Бузова назвала участие в «Дом-2» самым
Просмотреть все новости