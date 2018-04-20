АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно приседать для избавления от лишнего веса

Супруг Наташи Королевой опубликовал в Instagram новый ролик, посвященный его тренировкам в спортзале. Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно приседать для избавления от лишнего веса.

Они давно восхищаются накачанными мышцами артиста и интересуются его методами. Знаменитость не скрывает, что поддерживать форму довольно сложно, но сейчас показал приседания с весом на плечах, укрепляющие мышцы ног. Сергей Глушко отметил, что начинать упражнения нужно с небольшой нагрузкой, а дальше уже можно ее увеличить.

Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно приседать для избавления от лишнего веса


Пользователи сетей были восхищены трудолюбием актера, потому что им не всегда удается попасть в спортзал. Люди задали много вопросов по поводу пресса, хотя некоторые лица обратили внимание на сведенные колени стриптизера, чего во время занятий делать не стоит.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого
Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко
Разработчики готовят к выходу гоночное купе
Яна Поплавская опубликовала архивные снимки
Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца
Анастасия Заворотнюк выплатила банку
Лолита Милявская впервые встретилась со своим
Елена Исинбаева показала точеную фигуру после
Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом
Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно
Экс-супруг Ольги Бузовой похвастался знакомством
Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition
Болото под Череповцом стало аномальной зоной
Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста
У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»
«АВТОСТАТ» зафиксировал подорожание кроссоверов
Продажа рассады плодовых деревьев была открыта на
Ученые решили проблему дальтоников с помощью
Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со
Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной
Янина Студилина рассказала поклонникам о
Ученые исследовали возможность возникновения
В сеть выложили рендеры полноразмерного
Рак на ранней стадии развития поможет
Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского
В США предложили легализовать марихуану
Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но
Жители Волгограда назвали любящих свою работу
Каждый третий продавец элитного жилья в Москве
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за её
Просмотреть все новости