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Motorola запускает новые бюджетные смартфоны Moto Е5 и G6

Сегодня стало известно, что компания Motorola намерена активно расширять линейку бюджетных смартфонов, тем самым выпустив две очередные новинки - E5 и G6. Производство данных моделей должно начать уже в конце 2018 года и приблизительная стоимость устройств составит порядка 200 долларов.

Если говорить о E5, то здесь не стоит ждать каких-либо усиленных технических данных, тогда как вторая новинка сможет удивит весьма привлекательными характеристиками, которых окажется достаточно для комфортного пользования. В частности, G6 имеет дисплей диагональю 5,7 дюймов, тогда как высокая производительность здесь достигается за счет процессора Qualcomm Snapdragon 450. Помимо встроенной памяти, владелец смартфона также сможет воспользоваться дополнительной картой памяти.

Motorola запускает новые бюджетные смартфоны Moto Е5 и G6


Для длительной автономной работы емкость аккумулятора устройства составляет порядка 3000 мАч. Вполне возможно, что после официального выхода в продажу новинки бюджетного сегмента смогут завоевать высокую оценку у большинства поклонников бренда, разбирающихся в современных гаджетах.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:05
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