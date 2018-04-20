Motorola запускает новые бюджетные смартфоны Moto Е5 и G6

Если говорить о E5, то здесь не стоит ждать каких-либо усиленных технических данных, тогда как вторая новинка сможет удивит весьма привлекательными характеристиками, которых окажется достаточно для комфортного пользования. В частности, G6 имеет дисплей диагональю 5,7 дюймов, тогда как высокая производительность здесь достигается за счет процессора Qualcomm Snapdragon 450. Помимо встроенной памяти, владелец смартфона также сможет воспользоваться дополнительной картой памяти.Для длительной автономной работы емкость аккумулятора устройства составляет порядка 3000 мАч. Вполне возможно, что после официального выхода в продажу новинки бюджетного сегмента смогут завоевать высокую оценку у большинства поклонников бренда, разбирающихся в современных гаджетах.