Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним видом

«Честно говоря я и без фотошопа красавчик. Просто не ваш вот вы и беситесь!», - прокомментировал публикацию он.

«Зачем такие фото выставлять, я аж испугалась», «Юморист», «Классный Курбан. Чувство юмора на высоте!», «Хорош!!! Глаз не отвести!», «Ёмоёё... ужас какой», «Дааааа.....Повезло Ксюше», «Зачем так людей с утра пугать?», «Юмор у Курбана отменный», - высказываются подписчики в комментариях.

Причем одни считают его достаточно привлекательным мужчиной, другие же совсем не видят в нем красоты.Разрешить споры между публикой и поставить точку в вопросе своей внешности решил сам Курбан. На днях он разместил снимок, на котором изобразил максимально «уродливую» гримасу.Стоит отметить, что фотография действительно заставила многих засомневаться в красоте Курбана, однако нашлись и те, кто посмеялся над его чувством юмора и даже похвалил за такую самоиронию и умение посмеяться над самим собой.