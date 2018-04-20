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Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним видом

Ни для кого не секрет, что внешность Курбана Омарова обсуждается с тех пор, как он стал законным супругом ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной.

Причем одни считают его достаточно привлекательным мужчиной, другие же совсем не видят в нем красоты.

Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним видом

Разрешить споры между публикой и поставить точку в вопросе своей внешности решил сам Курбан. На днях он разместил снимок, на котором изобразил максимально «уродливую» гримасу.

«Честно говоря я и без фотошопа красавчик. Просто не ваш вот вы и беситесь!», - прокомментировал публикацию он.

Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что фотография действительно заставила многих засомневаться в красоте Курбана, однако нашлись и те, кто посмеялся над его чувством юмора и даже похвалил за такую самоиронию и умение посмеяться над самим собой.

«Зачем такие фото выставлять, я аж испугалась», «Юморист», «Классный Курбан. Чувство юмора на высоте!», «Хорош!!! Глаз не отвести!», «Ёмоёё... ужас какой», «Дааааа.....Повезло Ксюше», «Зачем так людей с утра пугать?», «Юмор у Курбана отменный», - высказываются подписчики в комментариях.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:51
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