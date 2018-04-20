Саша Черно рассказала, что сильно ревнует Иосифа Оганесяна

«Я безумно ревнивый человек. Я собственница. Моё - значит моё. Мне сложно, но я пытаюсь справиться, так для него это очень значимо и это его жизнь. Но когда давят на прыщ, который и так болит, это взрывает меня», - сообщила участница «Дома-2».

Избранник экстравагантной участницы зачастую поддается на провокации со стороны других девушек. Иосиф любит время от времени потанцевать с красотками, но Саша в это время не находит себе места.Она отметила, что не может запрещать танцевать Иосифу, так как он очень творческий человек, но в то же время она хочет, чтобы молодой человек относился к этому только как к искусству, и не более, и вел себя достойно.Саша призналась, что она безумно ревнивая девушка, и даже по характеру собственница. Но с Оганесяном ей сложно, ведь до него она никогда еще не строила отношений с творческими людьми, которые любят театр и танцы.