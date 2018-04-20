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Саша Черно рассказала, что сильно ревнует Иосифа Оганесяна

Участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно призналась, что очень остро реагирует на провокации, и невероятно ревнует Иосифа в такие моменты.

Саша Черно рассказала, что сильно ревнует Иосифа Оганесяна

Избранник экстравагантной участницы зачастую поддается на провокации со стороны других девушек. Иосиф любит время от времени потанцевать с красотками, но Саша в это время не находит себе места.

Она отметила, что не может запрещать танцевать Иосифу, так как он очень творческий человек, но в то же время она хочет, чтобы молодой человек относился к этому только как к искусству, и не более, и вел себя достойно.

Саша призналась, что она безумно ревнивая девушка, и даже по характеру собственница. Но с Оганесяном ей сложно, ведь до него она никогда еще не строила отношений с творческими людьми, которые любят театр и танцы.

«Я безумно ревнивый человек. Я собственница. Моё - значит моё. Мне сложно, но я пытаюсь справиться, так для него это очень значимо и это его жизнь. Но когда давят на прыщ, который и так болит, это взрывает меня», - сообщила участница «Дома-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50
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