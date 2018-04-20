АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Болото под Череповцом стало аномальной зоной после бесследного исчезновения многих людей

Жители Череповца прекрасно знают о болоте, расположенном на севере от озера Ивачевское. Оно стало аномальной зоной после бесследного исчезновения многих людей.

Природный уголок с древних веков унес много жизней, но тела его жертв до сих пор не были обнаружены учеными. Некоторые выжившие особы упоминают о злобном духе, не позволяющего вырваться из этого места, потому что испытали сильный страх, заставляющий путников делать невероятные поступки и самим двигаться в сторону трясины.

Болото под Череповцом стало аномальной зоной после бесследного исчезновения многих людей


Ученые пока имеют версию о водорослях, растущих на дне болота. Они могут во время гниения выделять токсические вещества, которые потом вызывают у людей галлюцинации. Однако они не могут пояснить, куда деваются потом их тела, потому что только техника остается молчаливым свидетелем их исчезновения.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого
Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко
Разработчики готовят к выходу гоночное купе
Яна Поплавская опубликовала архивные снимки
Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца
Анастасия Заворотнюк выплатила банку
Лолита Милявская впервые встретилась со своим
Елена Исинбаева показала точеную фигуру после
Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом
Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно
Экс-супруг Ольги Бузовой похвастался знакомством
Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition
Болото под Череповцом стало аномальной зоной
Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста
У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»
«АВТОСТАТ» зафиксировал подорожание кроссоверов
Продажа рассады плодовых деревьев была открыта на
Ученые решили проблему дальтоников с помощью
Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со
Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной
Янина Студилина рассказала поклонникам о
Ученые исследовали возможность возникновения
В сеть выложили рендеры полноразмерного
Рак на ранней стадии развития поможет
Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского
В США предложили легализовать марихуану
Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но
Жители Волгограда назвали любящих свою работу
Каждый третий продавец элитного жилья в Москве
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за её
Просмотреть все новости