Болото под Череповцом стало аномальной зоной после бесследного исчезновения многих людей

Природный уголок с древних веков унес много жизней, но тела его жертв до сих пор не были обнаружены учеными. Некоторые выжившие особы упоминают о злобном духе, не позволяющего вырваться из этого места, потому что испытали сильный страх, заставляющий путников делать невероятные поступки и самим двигаться в сторону трясины.Ученые пока имеют версию о водорослях, растущих на дне болота. Они могут во время гниения выделять токсические вещества, которые потом вызывают у людей галлюцинации. Однако они не могут пояснить, куда деваются потом их тела, потому что только техника остается молчаливым свидетелем их исчезновения.