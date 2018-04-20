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Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со своим образом

Сейчас актриса находится в центре внимания общества из-за своей беременности, а также решила продолжить эксперименты со своим образом. Анна Хилькевич завила волосы в мелкие кудряшки и позировала перед камерами на “Headliner года”.

Мероприятие собрало много известных лиц, а знаменитость решила в честь такого события надеть розовый плащ, подчеркнувший ее округлившийся живот. Подписчики после просмотра фото в Instagram позитивно отнеслись к преображениям внешности Анны Хилькевич, посоветовав ей чаще делать такую завивку.

Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со своим образом


Некоторые лица решили немного покритиковать звезду, так как им не понравился цвет наряда, в котором она выглядит полной особой. Также они упомянули о неудачной прическе артистки, сравнив ее с пуделем, после чего попросили ее вернуться к прямым волосам.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:25
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