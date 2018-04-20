Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со своим образом

Мероприятие собрало много известных лиц, а знаменитость решила в честь такого события надеть розовый плащ, подчеркнувший ее округлившийся живот. Подписчики после просмотра фото в Instagram позитивно отнеслись к преображениям внешности Анны Хилькевич, посоветовав ей чаще делать такую завивку.Некоторые лица решили немного покритиковать звезду, так как им не понравился цвет наряда, в котором она выглядит полной особой. Также они упомянули о неудачной прическе артистки, сравнив ее с пуделем, после чего попросили ее вернуться к прямым волосам.