Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста

Юлия Проскурякова – молодая и довольно перспективная исполнительница, но многочисленные поклонники зачастую критикуют ее из-за выбранных нарядов, которые, как они считают, ее старят. Юлия сама не отрицает, что так и есть, но другого выбора у нее просто нет.Супруга Игоря Николаева объяснила, что не может позволить себе носить стильные вещи из-за особенностей своей фигуры. У певицы довольно внушительный размер груди, а брендовые вещи шьют исключительно для девушек совершенно иной фигуры. По этой причине гардероб Проскуряковой сильно ограничен, в связи с этим девушка очень просит дизайнеров шить наряды для женщин с разной фигурой.Юлия Проскурякова также уверяет, что никогда не прибегала к услугам хирурга, и ее бюст – исключительно природное явление. Множество женщин завидуют Юлии, однако сама она ощущает дискомфорт.