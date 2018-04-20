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Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста

Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста. Звезда объяснила, что не может носить дизайнерские вещи из-за размера груди, потому предпочитает более скромные наряды. Супруга Игоря Николаева обратилась с претензиями к модельерам.

Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста


Юлия Проскурякова – молодая и довольно перспективная исполнительница, но многочисленные поклонники зачастую критикуют ее из-за выбранных нарядов, которые, как они считают, ее старят. Юлия сама не отрицает, что так и есть, но другого выбора у нее просто нет.

Супруга Игоря Николаева объяснила, что не может позволить себе носить стильные вещи из-за особенностей своей фигуры. У певицы довольно внушительный размер груди, а брендовые вещи шьют исключительно для девушек совершенно иной фигуры. По этой причине гардероб Проскуряковой сильно ограничен, в связи с этим девушка очень просит дизайнеров шить наряды для женщин с разной фигурой.

Юлия Проскурякова также уверяет, что никогда не прибегала к услугам хирурга, и ее бюст – исключительно природное явление. Множество женщин завидуют Юлии, однако сама она ощущает дискомфорт.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:40
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