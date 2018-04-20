«АВТОСТАТ» зафиксировал подорожание кроссоверов Renault в РФ

Паркетники на фоне этого выросли в цене. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ». Аналитиками установлено, что в Российской Федерации кроссоверы Renault подорожали на 30 000 – 80 000 рублей. Теперь его реализуют за 1,829 млн руб. в стандартной сборке. Покупателю «топовая» версия авто обойдется в 2,299 руб. Кроссовер Renault Kaptur в РФ расценивается в 934 тыс. руб. Топовая версия паркетника предлагается за 1,32499 млн. руб. Ценник бюджетного кроссовера версии Renault Duster на территории Российской Федерации увеличился на 30 000 – 45 000 рублей. Базовая версия транспортного средства в России расценивается за 689 тыс. руб.Наряду с этим максимальная сборка транспортного средства будет расцениваться в 1 101 990 российских рублей. Duster в Российской Федерации дорожает в текущем году уже второй раз.