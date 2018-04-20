Дочь Ксении Бородиной спела шлягер 90-х про маму

«Сегодня за завтраком Теона Курбановна спела песню про маму. Где она ее услышала и как выучила слова осталось загадкой», - написал он в подписи.

«Заряд положительных эмоций на весь день, спасибо!», «Чудо-ребенок!», «Ой не могу, какая она прикольная)», «Хахаха))) как круто!!))», «Аааааа, бомба! я обожаю эту девочку)», «Пусть весь мир остановится, но Тею буду слушать с улыбкой на лице», - отметили они в комментариях.

Стоит сказать, что сами родители 2-летней Теоны спокойно относятся к ее ранней популярности, а потому с удовольствием рассказывают о ее достижениях и новых «приколах», которые она показывает и рассказывает.Так, к примеру, сегодня, в своем микроблоге Омаров разместил видеозапись, на которой его маленькая дочь пела знаменитую песню из 90-х годов. Речь идет о хите Алены Апиной «Ксюша».Подписчики были удивлены, что малышка знает слова из главного шлягера их молодости и поблагодарили мужчину за очередной заряд бодрости с утра.