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Дочь Ксении Бородиной спела шлягер 90-х про маму

После появления в социальной Сети Instagram снимков и роликов с участием дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова пользователи настолько в нее влюбились, что теперь ежедневно требуют у родителей новых публикаций с ней.

Стоит сказать, что сами родители 2-летней Теоны спокойно относятся к ее ранней популярности, а потому с удовольствием рассказывают о ее достижениях и новых «приколах», которые она показывает и рассказывает.

Дочь Ксении Бородиной спела шлягер 90-х про маму

Так, к примеру, сегодня, в своем микроблоге Омаров разместил видеозапись, на которой его маленькая дочь пела знаменитую песню из 90-х годов. Речь идет о хите Алены Апиной «Ксюша».

«Сегодня за завтраком Теона Курбановна спела песню про маму. Где она ее услышала и как выучила слова осталось загадкой», - написал он в подписи.

Дочь Ксении Бородиной спела шлягер 90-х про маму

Подписчики были удивлены, что малышка знает слова из главного шлягера их молодости и поблагодарили мужчину за очередной заряд бодрости с утра.

«Заряд положительных эмоций на весь день, спасибо!», «Чудо-ребенок!», «Ой не могу, какая она прикольная)», «Хахаха))) как круто!!))», «Аааааа, бомба! я обожаю эту девочку)», «Пусть весь мир остановится, но Тею буду слушать с улыбкой на лице», - отметили они в комментариях.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:34
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