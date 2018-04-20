Ученые решили проблему дальтоников с помощью очков дополненной реальности

Созданные инженерами очки дополненной реальности, специально предназначены для использования дальтониками. Человеку достаточно просто надеть устройство, затем посмотреть на картинки, а соответствующим датчиком последовательно выявляется наличие проблемных зон. На следующем этапе, недостающие цветовые фрагменты будут дополнены в полученную картинку, а у человека появляется возможность видеть изображение из полноценных оттенков.Как рассказали изобретатели, первоначальная настройка устройства организована с автоматическим определением проблемных зон, благодаря использованию в очках необходимых датчиков. Представить новую разработку можно как прототип насадки для очков, так как основная ее функция – коррекция изображений только для людей страдающих дальтонизмом.