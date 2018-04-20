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Ученые решили проблему дальтоников с помощью очков дополненной реальности

Как свидетельствую сообщения ученых университета Отаго, в настоящее время решена проблема дальтонизма, благодаря модели специально разработанных для этих целей очков. В результате точно определено, что изобретением действительно оказывается существенная помощь людям, которые не могут различать цвета.

Созданные инженерами очки дополненной реальности, специально предназначены для использования дальтониками. Человеку достаточно просто надеть устройство, затем посмотреть на картинки, а соответствующим датчиком последовательно выявляется наличие проблемных зон. На следующем этапе, недостающие цветовые фрагменты будут дополнены в полученную картинку, а у человека появляется возможность видеть изображение из полноценных оттенков.
Ученые решили проблему дальтоников с помощью очков дополненной реальности


Как рассказали изобретатели, первоначальная настройка устройства организована с автоматическим определением проблемных зон, благодаря использованию в очках необходимых датчиков. Представить новую разработку можно как прототип насадки для очков, так как основная ее функция – коррекция изображений только для людей страдающих дальтонизмом.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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