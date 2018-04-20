Александр Гобозов уверен, что смог бы оживить Остров любви

«Я не понимаю, что там делают все эти ребята. Сорока, например, занимается только провокациями, на Поляну приехать трусит, серьезные отношения строить трусит. Честно говоря, хочется что-то адекватное и хорошее сказать про Остров, но ни мыслей таких, ни слов не находится. Там сплошной тухляк», - считает Саша.

По его словам, ребята там, к сожалению, создают либо фиктивные отношения, либо попросту занимаются провокациями. Он отметил, что единственные, кто пытается построить что-то серьезное - это Виктор Литвинов и Саша Шева, ребята хотя бы пытаются строить какие-то отношения.На прошедшем недавно ток-шоу «Разбор» поднимались темы, которые попросту вытаскивали за уши ребят, это было настолько неинтересно, отметил Гобозов.Он также вспомнил, что недавно приезжал туда на одну неделю, и за эту неделю на острове произошло столько всего, что Сейшелы попросту гремели и трещали по швам. Участник добавил, что если бы не свадебный конкурс, то вместе с Ольгой Жариковой он с удовольствием отправился бы туда, прихватив с собой Яббарова и Савкину.Вот тогда бы они показали, что такое по-настоящему строить отношения на Сейшелах, где в данный момент творится такая невероятная красота. Ведь в тропиках есть все возможности делать безумные и интересные свидания, устраивать романтики, а ребята этим не пользуются, и просто лежат, время от времени устраивая скандалы.