Янина Студилина рассказала поклонникам о сложностях жизни на две страны

Пара живет в браке 10 лет и воспитывает годовалую наследницу Анну, но сейчас звезда вынуждена жить в разных странах. До рождения малышки такие проблемы не были утомительными, но сейчас все стало сложнее, а также много времени занимает оформление виз. Янина Студилина отметила, что может прожить за границей некоторое время, хотя сильно скучает по родине и своему окружению, а также имеет много грандиозных планов на будущее.Подписчики поддержали артистку позитивными комментариями, рассказав о своих ситуациях в жизни. Они советуют знаменитости пережить первые сложные периоды, а потом такие нюансы не будут доставлять неудобств. Пока можно наслаждаться новыми впечатлениями и испытывать хорошие эмоции.