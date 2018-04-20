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Янина Студилина рассказала поклонникам о сложностях жизни на две страны

Актриса публиковала в Instagram новый пост и рассказала поклонникам о сложностях жизни на две страны. Янина Студилина будет вынуждена много времени проводить на съемках в Таиланде, а ее избраннику предложили работу в Великобритании.

Пара живет в браке 10 лет и воспитывает годовалую наследницу Анну, но сейчас звезда вынуждена жить в разных странах. До рождения малышки такие проблемы не были утомительными, но сейчас все стало сложнее, а также много времени занимает оформление виз. Янина Студилина отметила, что может прожить за границей некоторое время, хотя сильно скучает по родине и своему окружению, а также имеет много грандиозных планов на будущее.

Янина Студилина рассказала поклонникам о сложностях жизни на две страны


Подписчики поддержали артистку позитивными комментариями, рассказав о своих ситуациях в жизни. Они советуют знаменитости пережить первые сложные периоды, а потом такие нюансы не будут доставлять неудобств. Пока можно наслаждаться новыми впечатлениями и испытывать хорошие эмоции.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:20
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