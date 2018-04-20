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У побережья Дании обнаружили секретную «подлодку Гитлера»

У побережья Дании обнаружили немецкую подлодку U-3523. Считается, что, якобы, на ней сбежала верхушка Третьего рейха во главе с Гитлером.

У побережья Дании обнаружили секретную «подлодку Гитлера»


На дне пролива Скагеррак, у Датского побережья, обнаружили, так называемую, подлодку Гитлера. По данным телеканала TV2, субмарину U-3523 нашли работники Морского военного музея в Ютландии.

Одна из версий гласит, что подводная лодка пошла ко дну 6 мая 1945 года в ходе бомбардировки B24 Liberator Великобритании, однако обломки бомбардировщика так и не выявили. По другой версии, U-3523 воспользовалась верхушка фашистской Германии, чтобы исчезнуть из страны.

Согласно данным военного музея, субмарина покоится на глубине 123 метров вблизи района, который обозначили британские ВВС в 1945 году.
Руководитель учреждения Герта Норманна Андерсена говорит, что U-3523 является самой молодой подлодкой фашистской Германии. На вооружение были только две таких субмарины.



Кроме того, глава музея заметила, что осуществлять подъем лодки они не планируют.
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Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:34
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