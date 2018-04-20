Анфиса Чехова получила много позитивных впечатлений после посещения Шанхая
Ведущая во время поездки на Бали решила немного задержаться в Шанхае. Анфиса Чехова получила много позитивных впечатлений после посещения города и рассказала о нем поклонникам в Instagram.
Она отметила, что в город не пускают без визы, а подруга после стирки джинсов вместе с паспортом не смогла попасть за пределы аэропорта. Звезда вместе с девушкой Натальей, живущей в этом уголке страны, совершила прогулку и была поражена непосредственностью и дружелюбием местных жителей. Они носят вещи, несочетаемые друг с другом, а также таксисты могут зевать или кушать во время дороги.
Анфисе Чеховой понравился чистый и зеленый Шанхай с обилием цветов между многоэтажными зданиями. Пользователи сетей сразу обратили внимание на модный комбинезон знаменитости, подчеркнувший ее стройную фигуру. Они поблагодарили кумира за доставленное удовольствие, пожелав отличного отдыха на экзотическом острове.
Она отметила, что в город не пускают без визы, а подруга после стирки джинсов вместе с паспортом не смогла попасть за пределы аэропорта. Звезда вместе с девушкой Натальей, живущей в этом уголке страны, совершила прогулку и была поражена непосредственностью и дружелюбием местных жителей. Они носят вещи, несочетаемые друг с другом, а также таксисты могут зевать или кушать во время дороги.
Анфисе Чеховой понравился чистый и зеленый Шанхай с обилием цветов между многоэтажными зданиями. Пользователи сетей сразу обратили внимание на модный комбинезон знаменитости, подчеркнувший ее стройную фигуру. Они поблагодарили кумира за доставленное удовольствие, пожелав отличного отдыха на экзотическом острове.