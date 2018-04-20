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Анфиса Чехова получила много позитивных впечатлений после посещения Шанхая

Ведущая во время поездки на Бали решила немного задержаться в Шанхае. Анфиса Чехова получила много позитивных впечатлений после посещения города и рассказала о нем поклонникам в Instagram.

Она отметила, что в город не пускают без визы, а подруга после стирки джинсов вместе с паспортом не смогла попасть за пределы аэропорта. Звезда вместе с девушкой Натальей, живущей в этом уголке страны, совершила прогулку и была поражена непосредственностью и дружелюбием местных жителей. Они носят вещи, несочетаемые друг с другом, а также таксисты могут зевать или кушать во время дороги.

Анфиса Чехова получила много позитивных впечатлений после посещения Шанхая


Анфисе Чеховой понравился чистый и зеленый Шанхай с обилием цветов между многоэтажными зданиями. Пользователи сетей сразу обратили внимание на модный комбинезон знаменитости, подчеркнувший ее стройную фигуру. Они поблагодарили кумира за доставленное удовольствие, пожелав отличного отдыха на экзотическом острове.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:34
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