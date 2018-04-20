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Ольга Бузова заявила, что она ведьма

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова на днях побывала в гостях у знаменитого рэпера Басты, который на своем YouTube-канале запустил новую программу GAZLIVE.

Василий Вакуленко передал девушке список вопросов, которые ему прислали зрители, на которые она поочередно давала ответы.

Ольга Бузова заявила, что она ведьма

Так, в одном из вопросов поклонник теледивы поинтересовался, как ей удается оберегать себя от сглаза и различных проклятий, ведь помимо огромной армии фанатов у нее есть и бесчисленное количество антифанатов.

Немного поразмыслив, Оля ответила, что она себя никак не оберегает, поскольку совсем не боится всего этого, так как сама в некотором роде является ведьмой.

«Я верю в себя, свою силу и в силу мыслей, и на самом деле я - ведьма», - заявила она.

Тем не менее, в слова Бузовой поверили немногие, ведь на своей руке она не снимая носит красную нить из Иерусалима и верит в то, что она ее оберегает.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:13
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