Ольга Бузова заявила, что она ведьма

«Я верю в себя, свою силу и в силу мыслей, и на самом деле я - ведьма», - заявила она.

Василий Вакуленко передал девушке список вопросов, которые ему прислали зрители, на которые она поочередно давала ответы.Так, в одном из вопросов поклонник теледивы поинтересовался, как ей удается оберегать себя от сглаза и различных проклятий, ведь помимо огромной армии фанатов у нее есть и бесчисленное количество антифанатов.Немного поразмыслив, Оля ответила, что она себя никак не оберегает, поскольку совсем не боится всего этого, так как сама в некотором роде является ведьмой.Тем не менее, в слова Бузовой поверили немногие, ведь на своей руке она не снимая носит красную нить из Иерусалима и верит в то, что она ее оберегает.