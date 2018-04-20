Каждый третий продавец элитного жилья в Москве планирует покинуть страну в ближайшее время

Последнее время многие продавцы дорогой недвижимости столицы стремятся уехать из страны. Об этом сообщили аналитики Kalinka Realty риелторского агентства. Если за весь 2014 год статистики отмечали такое желание у почти 70 человек, то в 2017 году их количество возросло почти до 340 человек.Одновременно втрое выросло количество предложений по продаже квартир, домов. Больше всего в I квартале текущего года прошло продаж прошло в Хамовниках (+25%) и на Патриарших прудах (+15%). Почти 50% из желающих покинуть страну в возрасте от 18 до 24 лет. Произошел рост спроса на элитную недвижимость со стороны чиновников и других госслужащих (+21%) за I квартал.