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Каждый третий продавец элитного жилья в Москве планирует покинуть страну в ближайшее время

За последние 3 года количество продавцов дорогой недвижимости в Москве и Подмосковье увеличилось в 4,5 раза. Среди них почти 50% молодых людей в возрасте до 24 лет.

Последнее время многие продавцы дорогой недвижимости столицы стремятся уехать из страны. Об этом сообщили аналитики Kalinka Realty риелторского агентства. Если за весь 2014 год статистики отмечали такое желание у почти 70 человек, то в 2017 году их количество возросло почти до 340 человек.

Каждый третий продавец элитного жилья в Москве планирует покинуть страну в ближайшее время


Одновременно втрое выросло количество предложений по продаже квартир, домов. Больше всего в I квартале текущего года прошло продаж прошло в Хамовниках (+25%) и на Патриарших прудах (+15%). Почти 50% из желающих покинуть страну в возрасте от 18 до 24 лет. Произошел рост спроса на элитную недвижимость со стороны чиновников и других госслужащих (+21%) за I квартал.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:45
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