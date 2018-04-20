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Ольга Бузова начинает плакать при разговорах о Дмитрии Тарасове

Много интересного узнали зрители об Ольге Бузовой после участия теледивы в шоу рэпера Басты Gаzlive.

Ведущая «Дом-2» и популярная певица должна была отвечать на вопросы телезрителей, которые отобрал сам Василий Вакуленко.

Ольга Бузова начинает плакать при разговорах о Дмитрии Тарасове

Не избежать было вопросов и о неудачном замужестве Бузовой с Дмитрием Тарасовым, с которым она рассталась полтора года назад.

Баста предложил Ольге мстить экс-супругу и его нынешней жене Анастасии Костенко, однако Бузова не сдерживая слез, ответила, что всегда переживает боль в себе.

Ольга Бузова начинает плакать при разговорах о Дмитрии Тарасове

Особенно неприятно осознавать артистке, что Тарасов недолго пребывал в одиночестве и через год после развода он вновь сочетался браком и теперь ожидает ребенка от молодой супруги.

Ольга Бузова начинает плакать при разговорах о Дмитрии Тарасове

Ольга Бузова призналась, что, несмотря на прошедшее время и успешную карьеру, ей больно вспоминать предательство мужа и когда она говорит о нем, то начинает плакать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05
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