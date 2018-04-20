Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля

Журналисты выяснили, что там будет показан фильм Кирилла Серебренникова “Лето”, а также зрители могут увидеть “Календарь” созданный Игорем Поплаухиным в программе “Cinéfondation”. Главой жюри станет Кейт Бланшетт, а также в нем будут участвовать Леа Сейду, Кристен Стюарт и Дени Вильнев.Пользователи сетей обрадовались за соотечественника, который оказался в окружении такого состава звезд. Некоторые лица переживают, что Андрей Звягинцев может раскритиковать работу своего скандального коллеги, а также немного расстроены из-за личности председателя.