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Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля

Последняя картина российского режиссера “Нелюбовь” собрала все престижные награды. Поклонники Андрея Звягинцева узнали, что войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет 8-19 мая.

Журналисты выяснили, что там будет показан фильм Кирилла Серебренникова “Лето”, а также зрители могут увидеть “Календарь” созданный Игорем Поплаухиным в программе “Cinéfondation”. Главой жюри станет Кейт Бланшетт, а также в нем будут участвовать Леа Сейду, Кристен Стюарт и Дени Вильнев.

Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля


Пользователи сетей обрадовались за соотечественника, который оказался в окружении такого состава звезд. Некоторые лица переживают, что Андрей Звягинцев может раскритиковать работу своего скандального коллеги, а также немного расстроены из-за личности председателя.
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:05
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