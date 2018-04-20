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Жители Волгограда назвали любящих свою работу девушек вымирающим видом

В сетях появилось фото, опубликованное девушкой из Волгограда, которая показала свою любимую работу. Жители города назвали таких особ вымирающим видом.

Героиня сюжета позирует перед камерой в белом фартуке и косынке, являясь работницей пекарни. Ей нравится выпекать хлеб и обеспечивать им горожан. Пользователи сетей немного удивились хвастовству молодой особы, хотя многие люди только обрадовались, что молодежь еще умеет радоваться жизни после выбора профессии.

Жители Волгограда назвали любящих свою работу девушек вымирающим видом


Они засыпали девушку комплиментами, отметив ее достойное поведение. Некоторые лица стали упоминать о лишнем весе, призывая потребителей не увлекаться такими продуктами. Сама горожанка не отреагировала на возникший ажиотаж, предпочитая дальше заниматься важным делом.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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