В США предложили легализовать марихуану
Американский сенатор Чак Шумер заявил, что представит законопроект, который направлен на легализацию марихуаны на федеральном уровне. Сообщение об этом поступило от канала VICE News.
По словам Чак Шумера, реализация законопроекта о легализации марихуаны – вовсе неплохо. А еще лучше предоставить право решать подобные вопросы каждому штату самостоятельно.
Сенатор уверяет, что многочисленные жизни разрушаются в силу того, что марихуана криминализирована.
Законопроект Шумер нацелен предоставить парламенту на рассмотрение на следующей неделе. В документе говорится о том, что на исследования воздействий на организм человека марихуаны будут выделяться денежные средства, к тому же реклама каннабиса будет проходить по той же линии, что и реклама алкоголя и табака.
По словам Чак Шумера, реализация законопроекта о легализации марихуаны – вовсе неплохо. А еще лучше предоставить право решать подобные вопросы каждому штату самостоятельно.
Сенатор уверяет, что многочисленные жизни разрушаются в силу того, что марихуана криминализирована.
Законопроект Шумер нацелен предоставить парламенту на рассмотрение на следующей неделе. В документе говорится о том, что на исследования воздействий на организм человека марихуаны будут выделяться денежные средства, к тому же реклама каннабиса будет проходить по той же линии, что и реклама алкоголя и табака.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:00