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В США предложили легализовать марихуану

Американский сенатор Чак Шумер заявил, что представит законопроект, который направлен на легализацию марихуаны на федеральном уровне. Сообщение об этом поступило от канала VICE News.

В США предложили легализовать марихуану


По словам Чак Шумера, реализация законопроекта о легализации марихуаны – вовсе неплохо. А еще лучше предоставить право решать подобные вопросы каждому штату самостоятельно.

Сенатор уверяет, что многочисленные жизни разрушаются в силу того, что марихуана криминализирована.

Законопроект Шумер нацелен предоставить парламенту на рассмотрение на следующей неделе. В документе говорится о том, что на исследования воздействий на организм человека марихуаны будут выделяться денежные средства, к тому же реклама каннабиса будет проходить по той же линии, что и реклама алкоголя и табака.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:00
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