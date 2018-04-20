В США предложили легализовать марихуану

По словам Чак Шумера, реализация законопроекта о легализации марихуаны – вовсе неплохо. А еще лучше предоставить право решать подобные вопросы каждому штату самостоятельно.Сенатор уверяет, что многочисленные жизни разрушаются в силу того, что марихуана криминализирована.Законопроект Шумер нацелен предоставить парламенту на рассмотрение на следующей неделе. В документе говорится о том, что на исследования воздействий на организм человека марихуаны будут выделяться денежные средства, к тому же реклама каннабиса будет проходить по той же линии, что и реклама алкоголя и табака.