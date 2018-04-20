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Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но забыл поздравить Пугачёву с днём рождения

Гарик Харламов поздравил с именинами звёзд, праздновавших день рождения на прошедшей неделе. Фанаты отметили, что резидент «Comedy Club» забыл про Примадонну, при этом напомнили ему про автомобиль.

Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но забыл поздравить Пугачёву с днём рождения

Харламов в рамках Instagram опубликовал видеоролик, в котором поздравил с днём рождения всех, кого вспомнил. Самым первым артист упомянул Ивана Урганта. Также он поздравил с юбилеем Валерию, отметив её талант, а также пожелал успехов в будущем. Гарик сказал, что 19 апреля празднует свой день рождения один из лучших авторов шуток Алексей Ляпоров. Фанаты шоумена поспешили напомнить ему, что он забыл поздравить Аллу Пугачёву, которой недавно исполнилось 69 лет.

Фолловеры считают, что Харламову необходимо исправиться и срочно поздравить Примадонну. Не забыли фанаты и об автомобиле, который в марте он продавал в своём аккаунте. Эта шутка является традиционной в комментариях к постам Гарика.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:55
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