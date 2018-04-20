Мэрия Новосибирска с помощью нового закона будет отчислять малышей-прогульщиков из детских садов
Мэрия Новосибирска решила внедрить в жизнь новый закон. С его помощью она будет отчислять малышей-прогульщиков из детских садов.
Данная процедура пройдет без обсуждения с родителями, так как для детей не хватает мест в городских учреждениях. После проведенного исследования сотрудники выяснили, что 20% ребят не посещают детский сад, но продолжают занимать чужие места.
Они могут быть отданы нуждающимся людям, так что власти подали прошение в правительство региона. Глава отдела дошкольного образования раскритиковал такие изменения. Он сослался на законы, которые запрещают проводить отчисления без уведомления родителей.