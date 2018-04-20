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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за её прозрачную одежду

Полина Гагарина подверглась критике со стороны общественности за свой внешний вид. На гала-ужине премии Муз-ТВ 2018, певица облачилась в облегающий комбинезон чёрного цвета с прозрачным декольте.

Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за её прозрачную одежду

Претензия предъявлена исключительно к наряду, потопу что Гагарина, благодаря спортивным нагрузкам, имеет идеальную форму. Исполнительнице песен удалось достигнуть необыкновенного рельефа мышц. Поклонники считают, что наряд пришёлся некстати к идеальному телу Полины. Вместо того чтобы за сеткой декольте увидеть красивый мягкий бюст, они заметили груду мышц. По мнению подписчиков, спортивные занятия полностью убрали жировые округлости фигуры Гагариной.

Фолловеры порекомендовали артистке сменить своего стилиста, а сам наряд, фанаты считают, предназначенным для того, чтобы подчеркнуть отсутствие груди. Однако фото певицы смогло за 17 часов собрать более 130 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше одной тысячи комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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