Наташа Королёва оценивает с мужем других женщин

Тарзан поведал, что часто находясь дома с Наташей, обсуждает тех девушек, которые ему нравятся. Королева знает, что у Сергея есть любимые актрисы, при этом некоторым из них артистка искренне симпатизирует. Глушко считает, что это абсолютно нормально, так как он всегда любил женщин, и будет любить их до тех пор, пока ему позволяет здоровье. Восторженные взгляды женщин для Тарзана только добавляют необходимой энергии, что даёт возможность заниматься другим делом, так как стриптиз работой он не считает.Королева нормально относится к тому, что девушки любуются обнаженным телом её мужа. Наташа постоянно публично его защищает от любых обвинений в распущенности.