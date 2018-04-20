Нюшу беспокоит чистота на городских улицах

В микроблоге Instagram Нюша обнародовала публикацию, которая несёт весеннее настроение. По словам певицы, настоящая весна наступила недавно, и это несёт прекрасное расположение духа. Но рассказать артистка хотела не совсем об этом. Исполнительница песен поведала, что большинство на протяжении всей зимы выкидывали мусор в снег, при этом не задумывались о том, что произойдёт тогда, когда он растает. Артистка призвала соблюдать чистоту и следить за собой.Фанаты согласились с мнением Нюши. Поклонники отметили, что данная ситуация наблюдается в каждом городе. Подписчики считают, что если все люди будут выкидывать мусор в урны, то проблема с загрязнением исчезнет. Многие поведали, что в некоторых городах часто отсутствуют урны, из-за чего часто возникают проблемы.