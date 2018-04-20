Канье Уэст объявил о выходе нового альбома

Муж известной телезвезды Ким Кардашьян популярный рэп-исполнитель Канье Уэст рассказал о выходе нового альбома. Певец также раскритиковал в своем аккаунте в Twitter недавно прошедшую церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», назвав ее «абсолютно оторванной от реальной жизни».В перерывах между критическими заявлениями в адрес церемонии «Грэмми» Канье Уэст рассказал, что его новый альбом выйдет уже этим летом, а также добавил, что этому миру нужны такие люди, как он, люди, которые не боятся говорить правду. Многие могут не согласится с его высказыванием, но он всегда будет тем, кем является, подытожил музыкант.